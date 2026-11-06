Monte dei Paschi : bénéfice net en hausse au 3e trimestre

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La banque italienne Monte dei Paschi a publié vendredi un bénéfice net en hausse au 3e trimestre, à 543 millions d'euros (+14,6 % sur un an), tandis que le marché attend toujours son avis sur l'offre hostile d'Intesa Sanpaolo.

Ce résultat légèrement supérieur au consensus des analystes de FactSet porte le bénéfice net (part du groupe) sur 9 mois à 1,66 milliard d'euros, en augmentation de 21,2 % sur un an, pour un chiffre d'affaires de 6,02 milliards (+5,6 %), a indiqué la banque dans un communiqué.

Le bénéfice trimestriel de Monte dei Paschi di Siena (MPS) a été soutenu par la hausse de la marge d'intérêt, la contribution des participations, notamment dans les assurances Generali, et des coûts maîtrisés, tandis que le coût du risque est resté faible.

La plus vieille banque du monde encore en activité fait l'objet d'une offre hostile d'Intesa Sanpaolo, dont elle devrait terminer "l'analyse" courant novembre, a indiqué la direction de MPS sans plus de commentaires.

La banque N°1 en Italie avait indiqué mardi qu'elle lancerait courant novembre son offre d'échange sur MPS, après avoir obtenu le feu vert de plusieurs grands actionnaires de MPS et mis en échec la contre-offensive de sa direction.

Intesa a obtenu les principales autorisations réglementaires, notamment celle de la Banque centrale européenne (BCE), et attend désormais l'accord des autorités italiennes de la concurrence et boursière.

L'opération pourrait être finalisée entre décembre 2026 et janvier 2027, selon Intesa. La banque turinoise viserait avec ce nouvel ensemble un bénéfice net de 16 milliards d'euros en 2029.