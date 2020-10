Les primaires de la droite ? Une nécessité pour certains chez Les Républicains, une infamie pour d'autres de leurs camarades tant celle de 2016 a laissé des traces. Il n'empêche, le parti devra bel et bien se trouver un « champion » pour l'élection présidentielle de 2022. Si François Baroin a d'ores et déjà blackboulé toute candidature, ils sont nombreux à être tentés par l'aventure élyséenne. Il y a Xavier Bertrand, Bruno Retailleau et Rachida Dati - qui, eux, ne s'en cachent pas -, mais aussi Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, qui entendent bien peser de tout leur poids.

Mais pour le chef de file des députés Les Républicains Damien Abad, le choix est déjà fait : pour lui, ce sera Xavier Bertrand et personne d'autre. Sur le plateau de Dimanche en politique sur France 3, le député de l'Ain n'a pas caché sa préférence : « Entre Xavier Bertrand et Bruno Retailleau, pour moi, c'est Xavier Bertrand. Il n'a pas quitté sa famille politique dans le sens où il appartient toujours au même courant politique. » « J'ai beaucoup de respect pour Bruno Retailleau et son courant de pensée qui est essentiel à la droite, même si moi j'appartiens à une droite plus sociale et avec une fibre écologique plus forte », s'est justifié Abad, tout en appelant LR à « arrêter de s'invectiver les uns et les autres » et à « chasser en meute pour gagner les élections ».

