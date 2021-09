Présidentielle 2022 : comment Macron espère récupérer Jadot

Alors que les esprits politiques se consacrentdéjà pleinement au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron prépare déjà... son second mandat. Et après avoir rallié à lui, en 2017, une partie des Républicains (LR) et du Parti socialiste (PS), le président de la République viserait désormais Europe Écologie-Les Verts (EELV). Selon les informations de Marianne, l'exécutif serait décidé à faire les yeux doux à Yannick Jadot, actuel candidat à la primaire écologiste. « On a un bon bilan écolo, il ne faut pas s'en cacher, mais on a un problème d'incarnation », analyse un proche d'Emmanuel Macron pour l'hebdomadaire. Dans son viseur, l'actuelle ministre de l'Écologie, Barbara Pompili.

« Elle n'incarne rien », tance-t-il, contrairement à l'ancien patron des écologistes, qui avait mené son parti sur la troisième marche du podium des élections européennes de 2019, avec 13,4 % des voix. « Jadot, il incarne le sujet, ce serait idéal de l'avoir pour le prochain mandat », poursuit ce poids lourd de la macronie. L'objectif est clairement affiché : rallier à la prochaine équipe gouvernementale une pointure de l'écologie, comme avait déjà su le faire Emmanuel Macron en 2017 en faisant entrer Nicolas Hulot dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe. Et en espérant, bien sûr, que l'affaire finisse un peu mieux, Nicolas Hulot ayant claqué la porte en

