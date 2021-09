Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo officiellement candidate

Anne Hidalgo est candidate à l'élection présidentielle. Après plusieurs mois de rumeurs, d'attente et de déplacements politiques ressemblant à une précampagne électorale, la maire socialiste de Paris a confirmé son intention de briguer l'Élysée en 2022, dimanche 12 septembre. Elle a rendu visite à Nicolas Mayer-Rossignol, maire PS de Rouen, et a donné le coup d'envoi de sa campagne électorale depuis les docks de cette ville préfecture de la Seine-Maritime. Son ambition ? Rassembler la gauche et focaliser les débats sur les thèmes centraux qu'elle défend.

Anne Hidalgo n'a pas choisi les docks de Rouen au hasard. La transition écologique - qu'elle défend au quotidien à Paris - est un axe majeur dans sa campagne électorale. Un site comme celui-ci était donc idéal pour promouvoir la reconversion industrielle.

Anne Hidalgo défend « les invisibles »

La maire socialiste de la capitale a l'intention de défendre tous ses autres chevaux de bataille (le droit des femmes, la mise en valeur des classes moyennes et populaires, les inégalités sociales, l'emploi, l'école...) à l'échelle de la France.

Anne Hidalgo : « Je ne ferai pas campagne sur le wokisme » Sa déclaration intervient trois jours avant la sortie de son livre Une femme française (éditions de L'Observatoire), où elle dévoile quelques-unes de ses priorités.-

Si elle est élue présidente au printemps 2022,

