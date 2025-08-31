Première victoire pour le Paris FC, Monaco douche Strasbourg, Nice encore battu

Alors qu'Ilan Kebbal a encore brillé pour offrir son premier succès au Paris FC, Monaco a retrouvé le chemin de la victoire, pendant que Nice a encore déçu au Havre.

38 buts and still counting !

Énorme après-midi en Ligue 1, avec des buts sur toutes les pelouses, du suspens et quelques bijoux. On commence avec le haut de tableau, où Monaco a bien digéré sa défaite face à Lille mais s’est fait peur. Dans un nouveau duel entre Européens, les Monégasques se sont imposés face à Strasbourg au stade Louis II (3-2) . Sans la présence d’Emmanuel Emegha (absent après une alerte musculaire), les visiteurs ont tout renversé en quelques minutes en deuxième période, avant de craquer dans les derniers instants. Sélectionné pour la première fois de sa carrière en équipe de France en milieu de semaine, Maghnes Akliouche montre qu’il a rapidement digéré la nouvelle en ouvrant rapidement le score, au bénéfice d’un bon pressing de Folarin Balogun et d’un manque de maîtrise de Mike Penders (1-0, 6e) . Si Joaquín Panichelli a bien cru égaliser peu après la demi-heure de jeu, le Racing s’est vu refuser la réalisation pour un hors-jeu peu évident et a rejoint les vestiaires mené.…

JF pour SOFOOT.com