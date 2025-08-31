 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Première victoire de la saison pour le Borussia Dortmund
information fournie par So Foot 31/08/2025 à 20:23

Les soubresauts de la semaine dernière sont derrière eux.

Une semaine après un nul frustrant lors de la première journée de championnat , le Borussia Dortmund s’est largement imposé sur sa pelouse face à l’Union Berlin (3-0) , grâce notamment à un doublé de Sehrou Guirrassy, qui pointe déjà à trois réalisations en deux matchs. D’abord auteur d’un gros raté en un contre un face au gardien, l’attaquant guinéen a ouvert le score en renard des surfaces, avant de doubler la mise d’un subtil piqué après un une-deux qu’il a lui-même initié d’une belle talonnade . Felix Nmecha s’est ensuite chargé d’alourdir la marque d’une lourde frappe après un corner mal dégagé. Avec quatre points, le BvB pointe à la quatrième place , à deux points de Bayern.…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
