Première ratée pour Mikautadze avec Villarreal, battu par l'Atlético
information fournie par So Foot 13/09/2025 à 23:33

Dure entrée en matière pour le roi Georges.

Ce samedi soir, l’Atlético a facilement disposé de Villarreal à domicile , sur le score de 2-0. Pablo Barrios à d’abord ouvert le score dans les dix premières minutes, avant que Nicolas Gonzalez ne vienne inscrire le but du break au retour des vestiaires. Une première défaite pour Georges Mikautadze avec le sous marin jaune, et une performance individuelle compliquée face à l’une des défenses les plus rugueuses du championnat espagnol.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
