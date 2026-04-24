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Carlos Alcaraz forfait pour Roland-Garros en raison d'une blessure au poignet
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 18:31

Hyundai Card Super Match – Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner

Hyundai Card Super Match – Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner

Carlos Alcaraz ‌ne défendra pas son titre au ​tournoi de Roland-Garros qui débute le mois prochain en raison d'une blessure au poignet, ​a annoncé vendredi le joueur de tennis.

"Au vu ​des résultats des examens ⁠effectués aujourd'hui, nous avons décidé que la ‌chose la plus prudente à faire était de rester prudent et ​de ne ‌pas participer aux tournois de ⁠Rome et de Roland-Garros, le temps d'évaluer l'évolution de la blessure pour décider quand ⁠nous reviendrons ‌sur le court", a déclaré ⁠le numéro deux mondial.

Le septuple vainqueur ‌en Grand Chelem s'est blessé ⁠lors du premier tour du tournoi ⁠de Barcelone ‌en début de mois, avant de déclarer ​forfait.

Carlos Alcaraz visait ‌un troisième titre consécutif sur la terre battue parisienne, après ​ses victoires en 2024 et 2025.

"C'est une période difficile pour ⁠moi, mais je suis certain que nous en ressortirons plus forts", a-t-il déclaré.

Roland-Garros a lieu cette année du 18 mai au 7 juin.

(Rohith Nair à Bangalore, version française ​Blandine Hénault)

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