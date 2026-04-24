Carlos Alcaraz forfait pour Roland-Garros en raison d'une blessure au poignet

Hyundai Card Super Match – Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner
Carlos Alcaraz ne défendra pas son titre au tournoi de Roland-Garros qui débute le mois prochain en raison d'une blessure au poignet, a annoncé vendredi le joueur de tennis.
"Au vu des résultats des examens effectués aujourd'hui, nous avons décidé que la chose la plus prudente à faire était de rester prudent et de ne pas participer aux tournois de Rome et de Roland-Garros, le temps d'évaluer l'évolution de la blessure pour décider quand nous reviendrons sur le court", a déclaré le numéro deux mondial.
Le septuple vainqueur en Grand Chelem s'est blessé lors du premier tour du tournoi de Barcelone en début de mois, avant de déclarer forfait.
Carlos Alcaraz visait un troisième titre consécutif sur la terre battue parisienne, après ses victoires en 2024 et 2025.
"C'est une période difficile pour moi, mais je suis certain que nous en ressortirons plus forts", a-t-il déclaré.
Roland-Garros a lieu cette année du 18 mai au 7 juin.
(Rohith Nair à Bangalore, version française Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer