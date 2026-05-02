Première en Ligue 1 pour un protégé de Luis Enrique

Première en Ligue 1 pour un protégé de Luis Enrique

Nice to meet you . Sans Matvey Safonov, laissé au repos, ni Lucas Chevalier, blessé, Luis Enrique donne sa chance à un petit jeune ce samedi contre Lorient : c’est Renato Marin (19 ans) qui gardera la cage du PSG au Parc des Princes. Arrivé à Paris l’été dernier, l’Italien va disputer son premier match de Ligue 1 . Les aficionados de la Coupe de France avaient déjà pu le voir en action une fois cette saison, contre Fontenay, le 20 décembre dernier.

Le 11 de départ au Parc des Princes ! 📑#Ligue1 | #PSGFCL pic.twitter.com/h8JqEK1ln5…

QB pour SOFOOT.com