 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Première défaite pour la Roma de Gasperini
information fournie par So Foot 14/09/2025 à 14:47

Première défaite pour la Roma de Gasperini

Première défaite pour la Roma de Gasperini

Pas de trois sur trois pour le Gasp’ à Rome.

Au stadio Olimpico ce dimanche midi, la Roma est tombée face au Torino (0-1) qui décroche de son côté sa première victoire de la saison.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe du Monde Féminine 2025 - Quarts de finale - France - Irlande
    Rugby/Coupe du monde-Les Bleues renversent l'Irlande et se qualifient en demi-finales
    information fournie par Reuters 14.09.2025 16:22 

    (Reuters) -L'équipe de France féminine de rugby, menée 13-0 à la mi-temps, a renversé l'Irlande (18-13) dimanche à Exeter (Angleterre) pour se qualifier en demi-finales de la Coupe du monde. Pour une place en finale, les Bleues défieront samedi prochain l'Angleterre, ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé lance Real-OM
    Kylian Mbappé lance Real-OM
    information fournie par So Foot 14.09.2025 16:17 

    Mbappé est chaud pour la C1. Le capitaine des Bleus, buteur une nouvelle fois ce week-end face à la Real Sociedad, a déjà le rendez-vous face à l’OM dans le viseur. Programmé ce mardi, le match entre le Real et l’OM va faire office de coup d’envoi de la nouvelle ... Lire la suite

  • Des participants à Paris lors d'une course organisée dans le cadre de la première Fête du sport, avec plus de 5.000 événements dans toute la France, le 14 septembre 2025 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Défis, initiations et athlètes médaillés: la Fête du sport bat son plein
    information fournie par AFP 14.09.2025 15:17 

    Courir un 100 m en plein Paris, s'initier au basket fauteuil ou serrer la main d'un athlète médaillé: la première Fête du sport bat son plein dimanche, malgré un contexte plombé par la crainte de coupes budgétaires supplémentaires. A la suite de la grande parade ... Lire la suite

  • Les nommés pour le trophée UNFP du mois d’août en Ligue 1 connus
    Les nommés pour le trophée UNFP du mois d’août en Ligue 1 connus
    information fournie par So Foot 14.09.2025 14:23 

    Que des milieux de terrain parmi les candidats ! Ça y’est, le traditionnel trophée de jouer du mois fait son retour et en Ligue 1, il fera quoi qu’il arrive la part belle à un milieu de terrain après un mois de compétition. Ce dimanche, les trois nommés pour prétendre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank