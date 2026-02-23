Premier League : Une enquête est ouverte pour injures racistes sur les réseaux sociaux

Les lâches travaillent même le week-end. Suite aux propos racistes reçus par quatre joueurs de Premier League sur les réseaux sociaux, une enquête a été ouverte en Angleterre. Selon Le Parisien , la police britannique est à la recherche des responsables qui se cachent derrière les pseudos.

Si Wesley Fofana s’est fait traiter de « singe » devant être « mis dans un zoo », il n’est pas le seul à avoir subi des injures racistes ce week-end : Romaine Mundle (Sunderland) et l’attaquant nigérian Tolu Arokodare (Wolverhampton) en ont également fait les frais. De même, Hannibal Mejbri a partagé son indignation suite à des messages reçus sur Instagram le qualifiant de « singe terroriste » vendredi.…

