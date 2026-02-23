 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Premier League : Une enquête est ouverte pour injures racistes sur les réseaux sociaux
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 18:56

Premier League : Une enquête est ouverte pour injures racistes sur les réseaux sociaux

Premier League : Une enquête est ouverte pour injures racistes sur les réseaux sociaux

Les lâches travaillent même le week-end. Suite aux propos racistes reçus par quatre joueurs de Premier League sur les réseaux sociaux, une enquête a été ouverte en Angleterre. Selon Le Parisien , la police britannique est à la recherche des responsables qui se cachent derrière les pseudos.

Si Wesley Fofana s’est fait traiter de « singe » devant être « mis dans un zoo », il n’est pas le seul à avoir subi des injures racistes ce week-end : Romaine Mundle (Sunderland) et l’attaquant nigérian Tolu Arokodare (Wolverhampton) en ont également fait les frais. De même, Hannibal Mejbri a partagé son indignation suite à des messages reçus sur Instagram le qualifiant de « singe terroriste  » vendredi.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les athlètes français de retour des Jeux olympiques de Milan Cortina sont fêtés à Albertville, le 23 février 2026 ( AFP / Alex MARTIN )
    Lecornu remobilise pour les J0-2030, les athlètes français fêtés à Albertville
    information fournie par AFP 23.02.2026 20:28 

    "Tout le monde à son poste de combat": le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé lundi le Comité d'organisation des JO-2030 à dépasser ses divergences, alors qu'Albertville fêtait les succès de l'équipe tricolore, tout juste rentrée des Jeux de Milan Cortina. ... Lire la suite

  • L’IFAB propose encore une nouvelle règle pour limiter les gains de temps
    L’IFAB propose encore une nouvelle règle pour limiter les gains de temps
    information fournie par So Foot 23.02.2026 18:44 

    Qui n’a jamais sifflé un joueur qui simule une crampe pour la dixième fois du match ? Et bien l’IFAB, l’association chargée des règles du football mondial, serait sur le point de taper sur les doigts des petits malins qui gagnent du temps en prétextant une blessure ... Lire la suite

  • Éric Chelle se serait servi de l’OM pour tromper le Nigeria
    Éric Chelle se serait servi de l’OM pour tromper le Nigeria
    information fournie par So Foot 23.02.2026 18:26 

    Joli coup de bluff ou énorme bêtise ? Éric Chelle , actuel entraîneur du Nigeria, se serait servi du chaos de l’Olympique de Marseille pour monter les enchères , rapporte le Guardian Nigeria . « Il est désormais évident que Chelle a inventé de toutes pièces une ... Lire la suite

  • Le message énigmatique d'une nouvelle recrue marseillaise
    Le message énigmatique d'une nouvelle recrue marseillaise
    information fournie par So Foot 23.02.2026 17:55 

    C’est quelqu’un qui Nnadi, que… Que fait-on quand on a débarqué dans un nouveau club le 31 janvier et que 23 jours plus tard tout a déjà changé : le coach, le directeur sportif , le président ? Arrivé dans les dernières heures du mercato en provenance de Zulte ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank