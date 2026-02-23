L’IFAB propose encore une nouvelle règle pour limiter les gains de temps

Qui n’a jamais sifflé un joueur qui simule une crampe pour la dixième fois du match ? Et bien l’IFAB, l’association chargée des règles du football mondial, serait sur le point de taper sur les doigts des petits malins qui gagnent du temps en prétextant une blessure : le joueur blessé sera obligé de sortir du terrain pendant une minute en cas d’intervention du staff médical.

Depuis des années, la FIFA mène un combat contre les pertes de temps. Des temps additionnels à rallonge, des sanctions pour les gardiens qui prennent un plomb à dégager, un décompte pour les touches et les six mètres. Selon la BBC , le projet serait donc d’en finir avec les joueurs qui simulent des blessures pour gagner du temps .…

AR pour SOFOOT.com