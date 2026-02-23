Éric Chelle se serait servi de l’OM pour tromper le Nigeria

Joli coup de bluff ou énorme bêtise ? Éric Chelle , actuel entraîneur du Nigeria, se serait servi du chaos de l’Olympique de Marseille pour monter les enchères , rapporte le Guardian Nigeria . « Il est désormais évident que Chelle a inventé de toutes pièces une histoire concernant l’Olympique de Marseille » , peste Ahmed Gara-Gombe, ancien dirigeant d’une fédération locale.

Après la séparation entre l’OM et De Zerbi, Chelle aurait lancé une rumeur l’envoyant à Marseille. Comme au collège. Le seul but de celle-ci aurait été d’effrayer la fédération nigériane afin de négocier un meilleur contrat. Ses demandes : une maison, une voiture, des billets d’avion pour sa famille mais surtout un plus gros salaire . Quand certains demandent juste un pass Navigo……

EA pour SOFOOT.com