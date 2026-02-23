 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le message énigmatique d'une nouvelle recrue marseillaise
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 17:55

Le message énigmatique d'une nouvelle recrue marseillaise

Le message énigmatique d'une nouvelle recrue marseillaise

C’est quelqu’un qui Nnadi, que… Que fait-on quand on a débarqué dans un nouveau club le 31 janvier et que 23 jours plus tard tout a déjà changé : le coach, le directeur sportif , le président ? Arrivé dans les dernières heures du mercato en provenance de Zulte Waregem, Tochukwu Nnadi doit bien se demander ce qu’il lui a pris de signer à l’OM . En attendant de jouer ses premières minutes sous le maillot olympien, il a visiblement laissé son spleen déborder sur ses réseaux sociaux.

Le malaise en une image

Comme le rapporte Made in Marseillais, le milieu nigérian a publié une image cryptique dans sa story Snapchat . On y voit un garçon assis seul dans l’obscurité et au bord du précipice . Une image qui ouvre la porte à toutes les suppositions, mais qui devrait surtout pousser le staff marseillais à le prendre en considération.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Premier League : Une enquête est ouverte pour injures racistes sur les réseaux sociaux
    Premier League : Une enquête est ouverte pour injures racistes sur les réseaux sociaux
    information fournie par So Foot 23.02.2026 18:56 

    Les lâches travaillent même le week-end. Suite aux propos racistes reçus par quatre joueurs de Premier League sur les réseaux sociaux, une enquête a été ouverte en Angleterre. Selon Le Parisien , la police britannique est à la recherche des responsables qui se ... Lire la suite

  • Éric Chelle se serait servi de l’OM pour tromper le Nigeria
    Éric Chelle se serait servi de l’OM pour tromper le Nigeria
    information fournie par So Foot 23.02.2026 18:26 

    Joli coup de bluff ou énorme bêtise ? Éric Chelle , actuel entraîneur du Nigeria, se serait servi du chaos de l’Olympique de Marseille pour monter les enchères , rapporte le Guardian Nigeria . « Il est désormais évident que Chelle a inventé de toutes pièces une ... Lire la suite

  • Paulo Fonseca «toujours plus révolté » par la guerre en Ukraine
    Paulo Fonseca «toujours plus révolté » par la guerre en Ukraine
    information fournie par So Foot 23.02.2026 17:39 

    Les termes. Lors d’un entretien pour L’Équipe , Paulo Fonseca a pris la parole sur la guerre en Ukraine . Aux commandes du Chakhtior Donetsk (2016-2019), l’entraîneur lyonnais est directement touché par ce conflit puisque sa compagne Kateryna, originaire de Donetsk, ... Lire la suite

  • Les anciennes légendes des Verts au salon de l’agriculture
    Les anciennes légendes des Verts au salon de l’agriculture
    information fournie par So Foot 23.02.2026 17:15 

    Souvenirs, souvenirs. Près de cinquante ans après leur finale perdue de coupe d’Europe face au Bayern Munich (0-1) et ces foutus poteaux carrés de Glasgow, plusieurs anciennes gloires de Saint-Étienne seront présentes au salon de l’Agriculture , porte de Versailles. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank