Premier League : alors, c'est qui la Farmers League ?

Tout le monde les voyait faire une entrée en lice flamboyante et rouler sur toute l'Europe. Pour autant, les clubs anglais déçoivent énormément pour des écuries censées faire partie du « meilleur championnat du monde. » Jusqu'à quand va-t-on faire semblant sur la Premier League ?

Après la deuxième journée de phase de groupe de la Ligue des champions, ce jeudi matin, Opta rend ses prédictions sur le futur vainqueur de la C1. En tête, devant le PSG vainqueur sur une jambe du FC Barcelone, et un Bayern Munich 100% victorieux en ce début de saison, trône étonnamment Arsenal, vainqueur sans briller de l’Olympiakos et de l’Athletic Club. Après deux rencontres, les Gunners ont la probabilité la plus élevée (18%) de soulever la coupe aux grandes oreilles en fin d’exercice. Mais au juste, sur quoi se base l’entreprise de statistiques qui, au grand hasard, est d’origine britannique ? En effet, s’il y a bien un enseignement à retenir de ce début de campagne européenne, c’est que l’Angleterre ne peut pas vraiment assumer et brandir haut et fort « son statut de meilleur championnat du monde ».

The Opta supercomputer has a new favourite for the 2025-26 UEFA Champions League title following the action on Matchday 2. Check the latest projections here. ⬇️…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com