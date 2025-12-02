Prada finalise le rachat de Versace pour former un géant italien du luxe

Prada a annoncé mardi dans un communiqué "l'achèvement de l'acquisition" de son rival milanais Versace pour former un nouveau géant italien du luxe.

( AFP / VINCENZO PINTO )

Cet achat de Versace "auprès de Capri Holdings" a été finalisé "après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires requises", a indiqué Prada.

Le groupe avait annoncé en avril l'acquisition de la marque fondée par Gianni Versace pour 1,25 milliard d'euros, affaibli après sept ans au sein du groupe américain Capri Holdings (marques Michael Kors, Jimmy Choo).

Les noces entre les deux marques de luxe italiennes doivent donner naissance à un groupe doté d'un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros, capable de mieux concurrencer les titans du secteur comme LVMH et Kering.

Dario Vitale, venu de Miu Miu, la marque à succès de Prada, a déjà remplacé Donatella Versace à la direction créative de la marque milanaise.

A la tête du nouveau Versace, le groupe Prada a également placé Lorenzo Bertelli, 37 ans, fils de son président Patrizio Bertelli et de la créatrice Miuccia Prada.

"Versace a été une opportunité merveilleuse", a commenté le directeur général de Prada, Andrea Guerra, en marge de la visite d'une usine de maroquinerie près de Florence.

"C'est une marque (...) qui est incroyablement complémentaire, dans le sens où elle est extraordinairement différente des marques dans notre portefeuille, en ce qu'elle touche une esthétique et un consommateur différents", a-t-il poursuivi.

"Versace est la marque qui a inventé la mode telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui a inventé le glamour, qui a inventé les +supermodels+ (mannequins stars, NDLR), qui a rapproché la mode d'une culture plus populaire", a souligné Andrea Guerra.

Lorenzo Bertelli s'est de son côté donné pour objectif de "ramener l'activité (de Versace) au niveau de la grandeur de la marque", a-t-il indiqué dans un podcast de Bloomberg.

Fondé en 1978 par le styliste Gianni Versace et son frère Santo, Versace est une icône de la mode italienne, avec des collections luxueuses et sensuelles.

Mais la marque a vu son chiffre d'affaires s'écrouler sur l'année fiscale 2024-2025, à 821 millions de dollars (-20,3%), souffrant de la nette baisse de la demande dans le luxe, tandis que Prada résiste à la crise.