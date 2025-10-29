Powell dit que la Fed finira par élargir à nouveau son bilan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael S. Derby

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale américaine, qui vient d'arrêter de réduire son bilan, devra recommencer à l'augmenter à un moment donné.

Afin de conserver suffisamment de liquidités dans le système financier pour maintenir les taux d'intérêt sous contrôle, la Fed augmentera à nouveau ses avoirs à un moment donné, a déclaré Jerome Powell à l'issue de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market.

Les réserves devront augmenter "pour suivre, vous savez, la taille du système bancaire et la taille de l'économie, donc nous ajouterons des réserves à un certain moment", a-t-il dit.