 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Powell dit que la Fed finira par élargir à nouveau son bilan
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 20:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael S. Derby

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale américaine, qui vient d'arrêter de réduire son bilan, devra recommencer à l'augmenter à un moment donné.

Afin de conserver suffisamment de liquidités dans le système financier pour maintenir les taux d'intérêt sous contrôle, la Fed augmentera à nouveau ses avoirs à un moment donné, a déclaré Jerome Powell à l'issue de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market.

Les réserves devront augmenter "pour suivre, vous savez, la taille du système bancaire et la taille de l'économie, donc nous ajouterons des réserves à un certain moment", a-t-il dit.

Banques centrales
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank