Pouvoir d'achat : qui est concerné par la prime exceptionnelle versée mercredi ?

Une aide bienvenue pour de nombreux Français. Le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini a confirmé sur X que deux millions d'agents publics de l'État et de l'hospitalière vont percevoir à partir de ce mercredi 25 octobre une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, allant de 300 à 800 €. Plusieurs facteurs doivent être remplis pour toucher cette aide. Seuls les agents de l'État et hospitaliers encore en poste au 30 juin 2023 et qui ont été nommés ou recrutés dans la fonction publique avant le 1er janvier 2023 sont concernés. Leur rémunération doit également être inférieure à 3 250 € brut par mois, a précisé le ministre.

Par ailleurs, la prime est uniquement destinée aux agents de la fonction publique d'État. Cela omprend l'ensemble des personnels des ministères, préfectures et des établissements scolaires mais aussi les militaires et les personnels de la fonction publique hospitalière. À l'inverse, les agents territoriaux, qui représentant 34 % de l'emploi public, sont exclus du dispositif, tout comme les élèves et étudiants en stage.

« Ce sont 50 000 agents contractuels qui vont percevoir 800 euros, ce sont 40 000 policiers qui toucheront 300 euros, près de la moitié des agents de l'État, deux tiers des agents de la fonction publique hospitalière qui recevront cette prime », a précisé Stanislas Guerini.

Dans le détail, cette prime exceptionnelle versée par l'État est