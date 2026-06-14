Poutine souhaite un bon anniversaire au "brillant" et "remarquable" Trump

Le président russe Vladimir Poutine a souhaité un bon anniversaire au président américain Donald Trump dimanche, le décrivant comme une "personne et un politicien brillant, remarquable" et suggérant que les liens entre leurs deux pays pourraient être portés à un nouveau degré.

"Cher Mr President, cher Donald, je te félicite de tout coeur, toi, une personne et un politicien si brillant, remarquable, pour ton 80e anniversaire", a dit Vladimir Poutine dans son message posté sur le site internet du Kremlin et cité par des agences de presse russes.

Le dirigeant du Kremlin s'est entretenu avec Donald Trump pendant 55 minutes au téléphone, selon son conseiller pour la politique étrangère Iouri Ouchakov, qui ajoute que Vladimir Poutine a présenté ses voeux de manière "informelle".

Dans son message, Vladimir Poutine a montré qu'"il attache de la valeur à la compréhension mutuelle entre nous, qui nous permet de discuter (...) même des sujets les plus complexes sur l'agenda bilatéral et international, ouvertement et avec franchise."

"Je suis certain qu'ensemble, nous pourrions sincèrement donner aux relations russo-américaines une nouvelle qualité, et aussi faire davantage pour assurer la sécurité et la stabilité sur la scène mondiale", a ajouté le président russe dans ses voeux à Trump.

La dernière rencontre entre les deux présidents remonte à aoùt 2025 en Alaska, quand tous deux avaient promis de trouver rapidement un accord pour mettre fin à la guerre provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine. Le conflit n'a pas cessé et dure depuis maintenant plus de quatre ans.

(Reuters, version française Gilles Guillaume)