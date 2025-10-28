Poutine reçoit la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, selon KCNA

(.)

La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui, s'est entretenue avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin pour évoquer le renforcement des liens entre les deux pays, a rapporté mardi l'agence de presse officielle KCNA.

Choe Son-hui a aussi transmis au président russe le "respect confraternel" du président de Corée du Nord Kim Jong-un, selon l'agence de presse nord-coréenne.

Choe Son-hui s'est également entretenue avec son homologue russe Sergueï Lavrov et les deux diplomates ont trouvé des accords sur différents points durant des discussions stratégiques sur des sujets mondiaux, rapporte encore KCNA.

(Reportage de Joyce Lee; version française Zhifan Liu)