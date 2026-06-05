Poutine ne voit pas l'intérêt de rencontrer Zelensky en tête à tête

(Actualisé avec déclaration détaillée de Poutine, réaction de Zelensky)

Le président russe Vladimir Poutine a dit vendredi ne pas voir actuellement de raison de rencontrer son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, qui lui a proposé un entretien en tête à tête, dans une lettre ouverte publiée la veille, afin de s'accorder sur une issue au conflit.

"Je n'en vois pas l'intérêt pour le moment, le seul intérêt est pour la partie ukrainienne de mettre sur pause l'avancée de nos forces armées. Mais nous avons besoin d'accords, pas pour six mois, pas pour trois mois, mais pour le long terme", a déclaré Vladimir Poutine en réponse à une question sur ce point lors du forum économique de Saint-Pétersbourg.

"Laissons les experts travailler et apporter des solutions. Après cela, nous pourrons nous rencontrer", a-t-il ajouté.

Le chef du Kremlin a également estimé que le texte du président ukrainien contenait "certaines remarques plutôt grossières". "Etait-ce une manière de créer les conditions d'une rencontre en face à face ou une manière d'empêcher la rencontre? Je penche pour la deuxième option", a-t-il ajouté.

Jeudi, lors d'une rencontre avec des journalistes de plusieurs médias étrangers, le président russe a campé sur ses positions concernant la guerre en Ukraine, affirmant que l'armée russe gagnait quotidiennement du terrain, tout en déclarant que les propositions formulées par son homologue américain Donald Trump pourraient permettre de trouver une issue au conflit à condition que Kyiv soit disposé à des compromis.

Dans son allocution prononcée en soirée, Volodimir Zelensky a regretté les propos de son homologue russe, arguant que c'était un signe Moscou ne comptait pas mettre fin au conflit.

"Malheureusement, la partie russe choisit une nouvelle fois la guerre, tout le monde a entendu la réponse. Une réponse faible. Je pense que cette réponse a déçu beaucoup de gens dans le monde", a-t-il déploré.

(Vladimir Soldatkin, Olesya Astakhova; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)