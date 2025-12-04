Poutine juge "très utile" sa rencontre avec Witkoff et Kushner

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que sa rencontre à Moscou avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner au sujet de la recherche d'une issue à la guerre en Ukraine avait été "très utile".

Cité par l'agence RIA, Vladimir Poutine a dit que cette discussion avait été basée sur les propositions évoquées avec son homologue américain Donald Trump lors de leur sommet en Alaska en août.

(Rédaction de Reuters, rédigé par Felix Light, version française Bertrand Boucey)