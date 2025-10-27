 Aller au contenu principal
Poutine et le ministre nord-coréen des Affaires étrangères discutent du renforcement des liens, selon KCNA
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 22:59

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Choe Son-hui s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin, les deux hommes discutant du renforcement des liens entre les deux pays, a rapporté mardi le média d'Etat KCNA.

Choe Son-hui a aussi transmis au président russe le "respect confraternel" du président de Corée du Nord Kim Jong-un, selon l'agence de presse nord-coréenne.

Choe Son-hui s'est également entretenu avec son homologue russe Sergueï Lavrov et les deux diplomates ont trouvé des accords sur différents points durant des discussions stratégiques sur des sujets mondiaux, rapporte encore KCNA.

(Reportage de Joyce Lee; version française Zhifan Liu)

Vladimir Poutine
