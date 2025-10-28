Paramount Skydance va supprimer environ 1.000 postes, selon une source proche

information fournie par Boursorama avec AFP • 28/10/2025 à 08:15

( AFP / VALERIE MACON )

Le groupe Paramount Skydance va supprimer environ 1.000 postes mercredi, moins de trois mois après le rachat de Paramount par Skydance, a indiqué lundi à l'AFP une source proche du dossier.

Sollicité, le groupe n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Lors de la première conférence de presse de l'entité fusionnée, les nouveaux dirigeants avaient prévenu que des licenciements seraient annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels, le 10 novembre.

Le nouveau PDG David Ellison entend réaliser au moins deux milliards de dollars de synergie et accélérer le virage technologique du géant de la télévision et du cinéma.

L'entreprise unifiée comprend notamment les studios Skydance ("Mission: Impossible" et "Transformers") et Paramount, ainsi que la plateforme de streaming Paramount+ ou les chaînes CBS, MTV ou Nickelodeon.

Le quadragénaire, fils du fondateur du groupe technologique Oracle, Larry Ellison, est, comme lui, un allié de Donald Trump, dont le gouvernement a donné, fin juillet, son feu vert au rachat de Paramount après un an d'attente.

Pour obtenir l'autorisation réglementaire, Skydance s'est engagé auprès du régulateur américain des télécommunications, la FCC, à "corriger les biais (éditoriaux) qui ont sapé", selon le gouvernement, la confiance des téléspectateurs dans la chaîne nationale CBS, filiale de Paramount.

Début juillet, Paramount avait, par ailleurs, accepté de verser 16 millions de dollars (près de 14 millions d'euros) pour mettre un terme à une procédure judiciaire intentée par Donald Trump, qui accusait l'émission de CBS "60 Minutes" d'avoir modifié de façon trompeuse une interview de l'ancienne candidate démocrate à la présidence Kamala Harris.

En outre, quelques jours avant le quitus de la FCC, Paramount avait décidé de supprimer l'émission "The Late Show", dont l'animateur, Stephen Colbert, est très critique du président américain.

La séquence avait suscité de nombreuses critiques, plusieurs élus estimant que Skydance et Paramount s'étaient pliés à la censure pour obtenir la bénédiction de leur union.

Selon le site du magazine Variety, Paramount Skydance prévoit d'éliminer 2.000 postes au total, le solde devant être annoncé plus tard.

D'après plusieurs médias américains, Paramount Skydance a déjà formulé plusieurs offres de rachat de son concurrent Warner Bros Discovery, toutes refusées par le conseil d'administration, qui étudie d'autres propositions.