Le groupe pétrolier mexicain Pemex réduit ses pertes au troisième trimestre
28/10/2025

( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

La compagnie pétrolière publique Pemex, la plus grande entreprise du Mexique, lourdement endettée et objet d'un vaste plan de soutien de l'Etat, a annoncé lundi avoir réduit ses pertes au troisième trimestre grâce à une baisse de ses coûts et un gain de changes.

La perte de Pemex (Petróleos Mexicanos) a atteint 61,2 milliards de pesos (3,3 milliards de dollars), alors qu'elle s'élevait à 161,5 milliards de pesos au troisième trimestre 2024. L'endettement s'est établi à 100,3 milliards de dollars, a indiqué le groupe.

Au cours des deux dernières décennies, Pemex (Petróleos Mexicanos) a doublé sa dette et réduit sa production de plus de 50% en raison du vieillissement de ses champs pétroliers et du manque d'investissements.

Le gouvernement mexicain a présenté en août un plan de soutien à la compagnie qui prévoit l'émission de 12 milliards de dollars d'obligations, en plus d'un fonds d'investissement d'un montant similaire avec la garantie du gouvernement fédéral, destiné à financer des projets d'exploration et de production.

Le ministre des Finances Édgar Amador Zamora a affirmé que grâce à ce plan la dette de Pemex s'établirait à 88,8 milliards de dollars en décembre et à 77,3 milliards en 2030.

Le magnat Carlos Slim, l'homme le plus riche du Mexique, à la tête du conglomérat Grupo Carso, a annoncé en septembre qu'il allait investir jusqu'à 1,991 milliard de dollars dans le forage d'une trentaine de puits de pétrole appartenant à l'entreprise publique.

Le nouveau contrat stipule que deux filiales du Grupo Carso fourniront à Pemex des "services développés et financés" pour le forage de puits dans le champ d'Ixachi, situé dans l'État de Veracruz, à l'est du pays, et considéré comme l'un des plus importants du pays.

