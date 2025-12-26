Poutine envoie un signal à Trump concernant les propositions sur l'Ukraine

(Actualisé avec les déclarations de Dmitri Peskov §§1-5 et §9)

Iouri Ouchakov, conseiller de Vladimir Poutine pour la politique étrangère, a parlé avec des membres de l'administration américaine après la réception par Moscou de propositions des Etats-Unis portant sur un possible accord de paix avec l'Ukraine, a déclaré vendredi le Kremlin.

Iouri Ouchakov a parlé par téléphone avec plusieurs membres de l'administration du président américain Donald Trump, a dit le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, sans préciser quand l'échange a eu lieu.

Dmitri Peskov a ajouté que Kirill Dmitriev, émissaire du président russe, avait rapporté à Moscou des copies papier des propositions de paix américaines après une réunion à Miami le week-end dernier et que les détails étaient en cours d'analyse par le Kremlin.

"Les informations ont été analysées et, au nom du président Poutine, des contacts ont été établis entre les représentants des administrations russe et américaine", a-t-il déclaré. "Il a été convenu de poursuivre le dialogue."

Interrogé sur la position du Kremlin concernant ces documents, Dmitri Peskov n'a pas souhaité faire de commentaires, la Russie estimant que toute déclaration publique pourrait nuire aux négociations.

Selon le journal russe Kommersant, Vladimir Poutine a déclaré à quelques-uns des plus importants hommes d'affaires russes, lors d'une rencontre à Moscou le soir du 24 décembre, qu'il pourrait accepter d'échanger certains des territoires contrôlés par ses forces en Ukraine, mais qu'il voulait l'intégralité du Donbass.

"Vladimir Poutine a affirmé que le côté russe était toujours prêt à faire les concessions qu'il avait faites à Anchorage. En d'autres termes, que 'le Donbass est à nous'", selon Kommersant.

Le chef du Kremlin a rencontré son homologue américain Donald Trump en août à Anchorage, en Alaska, pour le premier sommet USA-Russie depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Interrogé sur l'article de Kommersant, Dmitri Peskov a déclaré que les pourparlers sur l'Ukraine avaient été abordés "de manière générale" et mentionnées lors de la réunion, mais il n'a ajouté aucune précision sur le contenu des discussions.

La Russie contrôle la totalité de la Crimée, qu'elle a annexée en 2014, et elle revendique 90% du Donbass, 75% des régions de Zaporijjia et de Kherson, et des portions des régions de Kharkiv, Soumy, Mykolaïv et Dnipropetrovsk.

