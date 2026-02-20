 Aller au contenu principal
Pourquoi toutes ces stars misent sur Le Mans FC ?
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 14:53

En annonçant l'arrivée de Thibaut Courtois au sein du capital et la prise de pouvoir du groupe brésilien OutField en tant qu'actionnaire majoritaire, le Mans FC cumule les effets d'annonce avec l'ambition de rêver grand. Notamment en visant une montée en Ligue 1 d'ici la fin de la décennie. Alors, gros kamoulox ou projet somme toute sensé ?

Lundi, au moment de recevoir Guingamp dans sa bombonera sarthoise, Le Mans FC ne devrait pas encore être complètement redescendu de son petit nuage. Et pour cause, l’actuel cinquième de Ligue 2 (qui pointe à seulement trois longueurs du leader troyen) a réussi à diriger tous les projecteurs sur lui depuis l’annonce, ce jeudi 19 février, de l’arrivée de Thibaut Courtois au sein du capital du club à travers sa société d’investissements NXTPlay. Comme Kylian Mbappé à Caen, Sadio Mané à Bourges, N’Golo Kanté à Virton ou encore Marco Verratti à Pescara et Luka Modric à Swansea, le portier belge a donc sauté à pieds joints dans le train de la trend des joueurs qui n’attendent pas d’avoir pris leur retraite pour mettre des billes dans un club, professionnel ou non.

Surtout, il rejoint d’autres gros noms du sport mondial que sont les pilotes de Formule 1 Felipe Massa et Kevin Magnussen (la proximité avec le circuit des 24 Heures n’y est pas étrangère), sans oublier le tennisman serbe Novak Djokovic. Leur point commun ? Tous ont été rabattu par l’homme d’affaire gréco-brésilien Georgios Frangulis, accessoirement pilote professionnel, compagnon de la tenniswoman biélorusse Aryna Sabalenka (elle-même pote avec Djoko) et investisseur au sein du groupe OutField, entré au capital du Mans en début de saison, avant de devenir, en parallèle de l’annonce de l’arrivée de Courtois, actionnaire majoritaire du club six mois plus tard.…

