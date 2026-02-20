 Aller au contenu principal
Les clubs attendent toujours l’argent de la FIFA après le Mondial des clubs
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 16:28

Les clubs attendent toujours l’argent de la FIFA après le Mondial des clubs

Les clubs attendent toujours l’argent de la FIFA après le Mondial des clubs

La FIFA, ce pote chiant qui doit des thunes. « Mon appli bancaire ne fonctionne pas là, je te fais ça quand je suis à la maison. » Oui, oui… L’une des promesses de la Coupe du monde des clubs de la FIFA était de récompenser toutes les équipes de première division. Plus de 200 millions d’euros devaient être divisés entre tout ce petit monde.

Si la somme est partagée équitablement, chaque club recevrait environ 55 000 euros . Mais depuis l’été dernier, aucun club n’a reçu cette somme. The Guardian explique que la FIFA n’a pas encore déterminé comment distribuer cet argent.…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
