Le Werder Brême annule sa tournée aux États-Unis
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 15:28

Tout le monde n’apprécie pas le meilleur ami de Gianni Infantino. Alors que le Werder Brême avait prévu une tournée aux États-Unis en mai, le club a finalement fait volte-face à la fin du mois de janvier. Dans un entretien accordé à un média consacré à l’actualité du club, le directeur général brêmois, Klaus Filbry, est revenu sur les raisons de cette décision.

« Cela ne correspond pas aux valeurs du club »

La fameuse tournée était censée se dérouler dans le Minnesota, dont la plus grande ville, Minneapolis, a été marquée par les violentes opérations de l’ICE, la police de l’immigration . Impossible, dans ces conditions, de s’y rendre comme si de rien n’était : « Deux personnes ont été abattues par les autorités publiques [Renee Good et Alex Pretti, NDLR] . Jouer dans une ville où règnent actuellement des troubles et où des personnes sont abattues ne correspond pas aux valeurs du club » , a déclaré le DG du Werder.…

CMF pour SOFOOT.com

