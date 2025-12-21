Pourquoi Sochaux a gardé sa part de la recette contre Béthune

Béthune veut ses thunes.

Le club de R1 est sorti de la Coupe de France la tête haute samedi après avoir mené au score contre le quatrième du National, Sochaux (2-4). Les Nordistes ont cependant tiré la tronche en voyant que les Lionceaux étaient repartis avec leur part de la recette . « Il y a un minimum de respect à avoir. Je sais que Sochaux a connu des soucis financiers, mais ce n’est pas notre problème » , pestait Jean-Guy Wallemme, le coach de Béthune, comme le rapporte La Voix du Nord .…

QB pour SOFOOT.com