Pourquoi PSG-Chelsea pourrait être inversé

Inversion de matchs, mais pas de valeurs. L’ordre du huitième de finale opposant le Paris Saint-Germain à Chelsea sera peut-être inversé . En effet, comme le précise la page Destinations Foot, le PSG pourrait se déplacer à Stamford Bridge pour le match aller (10 ou 11 mars) et recevoir au Parc des Princes pour le retour (17 ou 18 mars). Alors que le contraire est initialement au programme.

⚠️ PSG - Chelsea pourrait être soumis à inversion (c'est-à-dire l'aller à Stamford Bridge et le retour au Parc) en raison de la concomitance avec les matchs retours d'Arsenal et Tottenham. On suit ça de près.…

AB pour SOFOOT.com