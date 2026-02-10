Pourquoi Paolo Maldini fait-il du Venezuela son affaire ?

Ces dernières semaines, Paolo Maldini a décidé d’élever la voix concernant la situation au Venezuela. Sur ses réseaux sociaux, le plus célèbre des numéros 3 s’est félicité de la capture de Maduro, embrassant une position pro-USA. Sa prise de position en a surpris plus d’un, mais trouve ses racines bien plus loin que ça. Explications.

Le 5 juin 2023, l’AC Milan annonçait dans un communiqué des plus banals le divorce avec Paolo Maldini, en trois petites lignes. Une décision pas vraiment du goût d’une grande majorité des supporters rossoneri , encore aujourd’hui. Depuis, le numéro 3 se veut plutôt discret. Excepté quelques interviews et des matchs de charité, le quinquagénaire milanais se tient désormais à distance du rectangle vert et du monde du football. Si quelques clubs, surtout saoudiens, ont tenté de s’attacher les services de l’ancien défenseur, celui-ci a toujours décliné. Maldini, c’est Milan et rien d’autre. Enfin, en ce qui concerne le foot, parce que sinon, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions profite de son temps libre pour s’exprimer sur plein de sujets politiques qui ne le concernent qu’indirectement. Le dernier en date ? Le Venezuela.

Nicolás Maduro au marquage

Qui a dit que 2026 ne serait pas pire que 2025 ? Dans la nuit du 2 au 3 janvier, les États-Unis décident, sans aucun accord international, de cueillir le président vénézuélien Nicolás Maduro ainsi que sa femme au saut du lit. Bien que ce kidnapping ait été perçu comme une attaque directe à la souveraineté d’un pays démocratique, bon nombre de Vénézuéliens se sont félicités de ce départ forcé du président déchu. En bon « citoyen du monde » Paolo Maldini s’est associé à leur joie. Sur son compte Instagram, celui-ci a multiplié les publications pour se réjouir de cet enlèvement. « La fin de 27 ans de dictature » , a-t-il lâché, entre des vidéos de manifestation partout dans le monde et des discours de María Corina Machado, opposante à Maduro et qui a notamment offert son prix Nobel de la paix à Donald Trump.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com