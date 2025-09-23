Pourquoi Nice ne va pas se ridiculiser en Ligue Europa cette saison

Auteur d’un début de championnat décevant, Nice retrouve la Ligue Europa ce mercredi face à l’AS Roma. Une rencontre qui s’annonce corsée, mais pour autant, il y a des raisons de croire que les Aiglons vont être bien moins ridicules que la saison passée en Europe.

→ Parce qu’ils ne peuvent pas faire pire

Auteur d’une campagne de Ligue Europa désastreuse la saison dernière, avec trois nuls et cinq défaites en huit matchs, Nice doit se rattraper. Si la marche pour la Ligue des champions était bien trop haute face à Benfica, les Aiglons retrouvent la C3 pour la deuxième année consécutive avec la dalle, à en croire la conférence de presse d’avant-match de Franck Haise. « On ne va pas revenir sur la saison dernière, refaire l’histoire, a posé l’ancien coach du RC Lens. Je ne vais pas redonner des explications parce que tout le monde s’en fout. Ce qui compte, c’est de vivre pleinement ce premier match et même tous les matchs. C’est une chance d’avoir des matchs comme cela à vivre. Il faut croquer dedans. »

Bon, sur le papier, le calendrier est tout sauf simple avec les réceptions ce mercredi de la Roma de Gasperini, vainqueur de la C3 2024 et déjà très en forme en ce début de saison (trois victoires pour une petite défaite en Serie A), puis Braga (Portugal), Fribourg (Allemagne) et Go Ahead Eagles (Pays-Bas). Sans parler des déplacements : Porto (Portugal), Fenerbahçe (Turquie), Celta de Vigo (Espagne) et enfin les Bulgares du Ludogorets Razgrad. Un « groupe très difficile » , comme l’a avoué Dante, mais heureusement une victoire et un nul suffiront pour faire mieux que la saison dernière.…

