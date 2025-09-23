 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi Nice ne va pas se ridiculiser en Ligue Europa cette saison
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 23:03

Pourquoi Nice ne va pas se ridiculiser en Ligue Europa cette saison

Pourquoi Nice ne va pas se ridiculiser en Ligue Europa cette saison

Auteur d’un début de championnat décevant, Nice retrouve la Ligue Europa ce mercredi face à l’AS Roma. Une rencontre qui s’annonce corsée, mais pour autant, il y a des raisons de croire que les Aiglons vont être bien moins ridicules que la saison passée en Europe.

→ Parce qu’ils ne peuvent pas faire pire

Auteur d’une campagne de Ligue Europa désastreuse la saison dernière, avec trois nuls et cinq défaites en huit matchs, Nice doit se rattraper. Si la marche pour la Ligue des champions était bien trop haute face à Benfica, les Aiglons retrouvent la C3 pour la deuxième année consécutive avec la dalle, à en croire la conférence de presse d’avant-match de Franck Haise. « On ne va pas revenir sur la saison dernière, refaire l’histoire, a posé l’ancien coach du RC Lens. Je ne vais pas redonner des explications parce que tout le monde s’en fout. Ce qui compte, c’est de vivre pleinement ce premier match et même tous les matchs. C’est une chance d’avoir des matchs comme cela à vivre. Il faut croquer dedans. »

Bon, sur le papier, le calendrier est tout sauf simple avec les réceptions ce mercredi de la Roma de Gasperini, vainqueur de la C3 2024 et déjà très en forme en ce début de saison (trois victoires pour une petite défaite en Serie A), puis Braga (Portugal), Fribourg (Allemagne) et Go Ahead Eagles (Pays-Bas). Sans parler des déplacements : Porto (Portugal), Fenerbahçe (Turquie), Celta de Vigo (Espagne) et enfin les Bulgares du Ludogorets Razgrad. Un « groupe très difficile » , comme l’a avoué Dante, mais heureusement une victoire et un nul suffiront pour faire mieux que la saison dernière.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mourinho rate son retour à Lisbonne
    Mourinho rate son retour à Lisbonne
    information fournie par So Foot 24.09.2025 00:17 

    Au fond de son canap’, Bruno Lage et toute la Turquie sont contents. Le fameux sursaut d’orgueil n’a pas eu lieu. Pour sa première sur le banc du Benfica, José Mourinho n’a pas fait mieux qu’un match nul, à domicile, contre Rio Ave (1-1) . Après ce match en retard ... Lire la suite

  • En League Cup, premiers buts pour Isak avec Liverpool et Buonanotte avec Chelsea
    En League Cup, premiers buts pour Isak avec Liverpool et Buonanotte avec Chelsea
    information fournie par So Foot 23.09.2025 22:58 

    Promenades de santé. En Angleterre, les seizièmes de finale de League Cup n’ont pas été très surprenants. Chelsea s’est fait peur jusqu’à la mi-temps, mais n’a eu besoin que de deux minutes pour s’imposer à Lincoln (2-1). Juste après l’égalisation du jeune Tyrique ... Lire la suite

  • Les Verts encore leader, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur
    Les Verts encore leader, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur
    information fournie par So Foot 23.09.2025 22:32 

    Alors que la France a un nouveau Ballon d’Or, sombre dans l’automne et n’a toujours pas de gouvernement, ce mardi soir de Ligue 2 a été prolifique. Aucun 0-0, pas de match nul, 27 buts marqués et trois cartons rouges en neuf rencontres, le multiplex de Ligue 2 ... Lire la suite

  • Une des stars du Mondial 2014 part à la retraite
    Une des stars du Mondial 2014 part à la retraite
    information fournie par So Foot 23.09.2025 21:40 

    Qui l’eût Krul ? La quille pour Tim Krul ! Le gardien néerlandais part à la retraite à 37 ans, après avoir bourlingué comme numéro un en Angleterre, à Newcastle, Norwich, et numéro deux à l’Ajax et à Alkmaar. Sa dernière aventure en club est un passage de deux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank