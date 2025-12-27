La Juventus enchaîne à Pise
Pise 0-2 Juventus
Buts : Calabresi (CSC, 73 e ) & Yıldız (90 e +2) pour la Juve
Pise, il y a pire endroit pour passer un samedi soir.…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
La Juventus enchaîne à Pise
Buts : Calabresi (CSC, 73 e ) & Yıldız (90 e +2) pour la Juve
Pise, il y a pire endroit pour passer un samedi soir.…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Oubliez Viktor Gyökeres, il y a mieux. On savait qu’Arsenal était plutôt efficace sur coup de pied arrêté, voilà qu’on découvre que les Gunners sont aussi particulièrement doués… pour faire marquer les autres. Ce samedi, les hommes de Mikel Arteta ont pu compter ... Lire la suite
Nigeria 3-2 Tunisie Buts : Osimhen (44 e ), Ndidi (50 e ) & Lookman (67 e ) pour les Super Eagles // Talbi (74 e ) & A. Abdi (87 e , SP) pour les Aigles de Carthage Le Nigeria peut souffler.… JB pour SOFOOT.com
Fernando Martín, entraîneur de l’équipe réserve du Valence CF, est porté disparu en Indonésie . Selon plusieurs médias espagnols, l’ancien défenseur de 44 ans, qui se trouvait en vacances avec sa femme et ses enfants, a été victime vendredi du naufrage d’un bateau ... Lire la suite
Dans ce numéro du Journal de l’Afrique, Fatimata Wane reçoit le rappeur et activiste Xuman, figure du Journal Rappé, pour décrypter le sponsoring de la CAN par TotalEnergies. À travers la campagne « Kick Polluters Out », il dénonce l’omniprésence d’une multinationale ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer