Pourquoi Mbappé a-t-il dû attendre aussi longtemps avant son penalty ?
Les trois minutes et onze secondes les plus longues de sa vie. On joue la 25 e minute du quart de finale entre la France et le Maroc, quand Noussaïr Mazraoui fauche Kylian Mbappé en pleine surface. Penalty ? Oui, assure M. Tello. La VAR, elle, prend le temps de vérifier que la récupération de Désiré Doué devant Achraf Hakimi est correcte . Beaucoup de temps.
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