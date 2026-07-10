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Une adolescente est décédée lors des célébrations de la victoire de l'équipe de France
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 09:59

Une adolescente est décédée lors des célébrations de la victoire de l'équipe de France

Une adolescente est décédée lors des célébrations de la victoire de l'équipe de France

Carnet noir. Dans le Nord, une adolescente est décédée pendant les célébrations de la victoire de l’équipe de France face au Maroc (2-0). Elle avait 17 ans. Le drame s’est déroulé dans la ville d’Aunoye-Aymeries, indique rapporte France Info.

Vers une heure du matin, environ une heure après la fin du match des Bleus, la jeune fille a chuté d’un camion, sur lequel elle était montée pour fêter la victoire. Le semi-remorque l’a écrasée. Six mineurs étaient à proximité du drame. L’un d’eux, en état de choc, a été hospitalisé. Le chauffeur du camion a été placé en garde à vue.…

UL pour SOFOOT.com

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