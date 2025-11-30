Pourquoi Mateta a eu le droit de retirer son penalty malgré son double contact

Une petite révolution.

Trente-troisième minute du match entre Crystal Palace et Manchester United, à Selhurst Park : quelques secondes après avoir été déséquilibré par son compatriote Leny Yoro en pleine surface, Jean-Philippe Mateta pose le ballon à onze mètres de la cage de Dean Henderson, s’élance et croise son penalty, prenant le portier mancunien à contre-pied, et peut aller envoyer un high kick au poteau de corner. Sauf que : Robert Jones pose la main sur son oreillette et, rapidement, indique que l’international français a touché le ballon deux fois sur sa tentative : une fois avec son pied droit, pour frapper, et une deuxième fois, involontairement, avec son pied d’appui. But annulé.…

JB pour SOFOOT.com