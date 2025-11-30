L’AS Gosier (Guadeloupe) de Beauvue qualifiée pour les 32es de Coupe de France
Rentré dans sa Guadeloupe natale cet été, Claudio Beauvue (37 ans) n’est pas encore à la retraite : l’ancien attaquant de Guingamp porte aujourd’hui les couleurs de l’AS Gosier (R1), qui s’est qualifiée ce samedi pour les 32 es de finale de la Coupe de France en sortant le CMS Oissel (N3)… grâce notamment à un but de sa vedette (2-2, 4-2 TAB) .
JB pour SOFOOT.com
