On connaît l'affiche de la finale de MLS
30/11/2025 à 12:26

Enfin une bague de champion pour la Pulga ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Inter Miami de Leo Messi s’est qualifié pour la première finale MLS de son histoire, après avoir torpillé le New York City FC (5-1) . Avec un Luis Suarez seulement entré dans les dernières minutes et un Messi resté muet, c’est un autre Argentin, Tadeo Allende, qui a fait le travail avec un triplé, alors que Mateo Silvetti et Telasco Segovia ont eux aussi participé à la fête. Messi s’en est tenu à une passe décisive, et Jordi Alba en a offert deux. À noter que c’est un certain Carlos Alcaraz qui est venu remettre le trophée du champion de Conférence Est à Messi et ses coéquipiers.…

JB pour SOFOOT.com

