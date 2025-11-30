 Aller au contenu principal
Manchester United retourne Selhurst Park et fait la bonne opération
information fournie par So Foot 30/11/2025 à 15:08

Manchester United retourne Selhurst Park et fait la bonne opération

Manchester United retourne Selhurst Park et fait la bonne opération

Crystal Palace 1-2 Manchester United

Buts : Mateta (36 e SP) pour les Eagles // Zirkzee (54 e ) & Mount (63 e ) pour les Red Devils

Plus d’infos à venir…

JB pour SOFOOT.com

Sport
