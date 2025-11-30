Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Manchester United retourne Selhurst Park et fait la bonne opération
information fournie par So Foot•30/11/2025 à 15:08
Manchester United retourne Selhurst Park et fait la bonne opération
Crystal Palace 1-2 Manchester United
Buts : Mateta (36
e
SP) pour les Eagles // Zirkzee (54
e
) & Mount (63
e
) pour les Red Devils
Une petite révolution. Trente-troisième minute du match entre Crystal Palace et Manchester United, à Selhurst Park : quelques secondes après avoir été déséquilibré par son compatriote Leny Yoro en pleine surface, Jean-Philippe Mateta pose le ballon à onze mètres ...
Lire la suite
