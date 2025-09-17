Pourquoi Luis Enrique a suivi la première mi-temps de PSG-Atalanta depuis les tribunes ?
La mode Paulo Fonseca.
Vous l’avez certainement remarqué en allumant la télé : le monsieur qui s’agitait dans la zone technique du PSG n’était pas Luis Enrique, mais son adjoint Rafael Pol. Le coach n’est pas suspendu, non : Luis Enrique entraîne le PSG depuis les tribunes et a prévu de redescendre sur le banc de touche à la mi-temps, comme il l’a fait dimanche face à Lens.…
UL pour SOFOOT.com
