Pourquoi les entraîneurs français s’exportent si mal ?

Oct 2, 2024; Columbus, OH, USA; Columbus Crew head coach Wilfried Nancy talks to Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) following the MLS soccer game at Lower.com Field. Miami won 3-2. Mandatory Credit: Adam Cairns-USA TODAY Network via Imagn Images/Sipa USA - Photo by Icon Sport

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football , le podcast hors terrain de So Foot , vous en découvrirez les rouages. Un épisode, un invité, 45 minutes d’entretien, temps nécessaire pour redéfinir votre grille de compréhension.

Nul n’est prophète en son pays. Mais pour les entraîneurs français , l’expression est encore plus valable à l’étranger. Hormis l’exception Arsène Wenger (qui confirme la règle), rares sont les coachs tricolores recrutés par des grosses écuries européennes et mondiales . Et surtout à y avoir réussi ensuite. Tentative d’explication et d’analyse sur le pourquoi du comment avec Wilfried Nancy , ancien adjoint de Thierry Henry sur le banc de Montréal devenu la saison dernière le premier coach français champion de MLS aux États-Unis avec Colombus Crew.

Pourquoi les entraîneurs français ont autant de mal à s'exporter ? 🍷🥖🐓…

