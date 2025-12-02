Pourquoi les clubs vont pouvoir garder leurs internationaux africains avant la CAN
L’eurocentrisme.
À moins de trois semaines du début de la CAN, la FIFA surprend une nouvelle fois en retardant la date de départ des joueurs africains vers leurs sélections. L’information, révélée lundi soir par Sky Sport , a été confirmée ce mardi lors de la conférence de presse d’Arne Slot.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
