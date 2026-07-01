Pourquoi les adultes s'offrent-ils des cahiers de vacances ?

Au bord du lac d'Hostens (Gironde), le 21 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Pour beaucoup d'enfants, les cahiers de vacances sont une corvée de l'été. Pas pour les adultes, de plus en plus nombreux à en acheter pour ne pas bronzer idiot durant les vacances.

. De quoi parle-t-on ?

Ca ressemble à un cahier de vacances pour enfants, avec une centaine de pages, une couverture colorée et un prix attractif de moins de dix euros. Mais sans mention d'âge ou de niveau scolaire.

L'adulte, qui sait qu'il ne sera pas puni s'il sèche, a le choix entre plusieurs dizaines de formules de cahiers de vacances.

Les "classiques" promettent de "se détendre en apprenant" avec des jeux de lettres, de chiffres et de logique, des quizz, des QCM sur la culture générale ou les grands événements sportifs comme la Coupe du monde de football ou le Tour de France.

Souvent plus exigeants pour les méninges, des cahiers spécialisés invitent à "tester ses connaissances" littéraires, historiques ou mathématiques.

Les cahiers d'enquêtes policières sont devenus très populaires, avec des "énigmes à résoudre" sur le modèle du jeu "Cluedo". A l'instar de ceux de la collection de polars "Série noire", du romancier Franck Thilliez, ou de l'émission de France Inter "Affaires sensibles".

D'autres s'appuient sur une personnalité célèbre, comme l'animateur Stéphane Bern, avec un cahier de vacances "Rois et reines". Ou sur une marque reconnue comme le magazine de BD Fluide Glacial, qui propose "le cahier de vacances le plus con du rayon", ou de l'hebdomadaire "Le 1", qui publie son premier hors-série de jeux.

. Pourquoi un tel engouement ?

Parce que "tout le monde connaît le format", explique Carole Strang, directrice de Nathan grand public, l'un des leaders du secteur avec Hachette, dont la collection Passeport fête ses 50 ans cette année, et Solar.

"Les cahiers de vacances ne sont pas toujours un bon souvenir, mais c'est un souvenir assez fort de notre enfance, qui reste associé à l'été et aux congés", ajoute-t-elle.

De ce fait, "ils ne sont pas intimidants" et "offrent la possibilité d'y jouer seul ou à plusieurs", selon la directrice de Nathan, qui propose trois cahiers adultes cette année.

Pour Didier Férat, directeur éditorial de Solar, ces cahiers répondent aussi au souhait "de nombreuses personnes, notamment de jeunes, de se couper du numérique et du portable en ayant une activité manuelle", un crayon à la main.

. Quelles sont les autres tendances ?

Le besoin de déconnecter explique aussi le succès des cahiers de coloriage pour adultes, "une forte tendance depuis 2015", selon Dider Férat.

C'est le cas en particulier du "cozy colo", qui propose de colorier des dessins un peu naïfs d'animaux, de paysages ou de scènes de la vie quotidienne. Ce qui permet de "se vider la tête en étant dans sa bulle".

La série des "cosy" se décline aussi en cahiers de "stickers", ces autocollants à coller pour compléter des pages illustrées sur des thèmes comme "les sorties entre amis" ou "la K-pop" coréenne.

Par ailleurs, les mots fléchés ont conquis les "kidultes", ces adultes passionnés de jeux en tout genre.

"C'est un marché qui explose", indique Charles Bimbenet, le directeur du Robert, une maison d'édition spécialisée dans les dictionnaires qui a lancé pour l'été des "grilles géantes" (90 sur 78 cm) de mots fléchés sur des thèmes variés, comme la gastronomie française ou les chats.

. Quel impact économique ?

Les cahiers de vacances adultes se sont vendus à près de 650.000 exemplaires en 2025, en forte progression depuis quelques années mais toujours loin derrière les quatre millions de cahiers enfants, dominés par ceux pour les élèves de primaire et de maternelle, selon les données de l'institut GfK communiquées par les éditeurs.

Cet engouement "est le bienvenu car il permet de dynamiser le marché dans un contexte où le monde du livre souffre", se félicite Charles Bimbenet.