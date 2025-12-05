Jonathan Clauss dément avoir porté plainte
La promenade des bourbiers.
Dimanche soir, les incidents devant le centre d’entraînement de Nice ont tourné au grand n’importe quoi : Boga et Moffi ont porté plainte après avoir été bousculés et insultés , et le nom de Jonathan Clauss s’est vite ajouté à la liste des joueurs touchés. Certains l’annonçaient déjà en route pour le commissariat. Fact-check : Clauss n’a rien déposé du tout. L’international a même calmé le jeu avec un post plein d’émojis .…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer