Pourquoi le LOSC a intérêt à piocher Dortmund plutôt que Bruges

Après un parcours héroïque en phase de poules de Ligue des champions, Lille s’est hissé en huitièmes de finale. Désormais, les Dogues attendent leur futur adversaire : Bruges ou Dortmund. Si la facilité serait de préférer les Belges, le BvB serait, à mieux y regarder, un tirage plus avantageux.

→ Parce que pour Genesio, plus c’est gros, plus ça passe

On l’a vu depuis septembre, Lille sait parfaitement gérer les grosses équipes. La pression n’est qu’un concept rayé du vocabulaire des Dogues. En toute impunité, ils sont venus à bout des titans madrilènes (Atlético et Real), alors pourquoi pas s’attaquer à l’autre finaliste de la dernière édition, Dortmund ? Avec son statut de coupeur de tête, Bruno Genesio ne serait pas contre ajouter un nouveau trophée de chasse au-dessus de sa cheminée, avec la belle coiffure de Niko Kovač, et valoriser encore un peu plus cette campagne européenne déjà magique. Et puis le Pep G Tour ne peut pas cracher sur l’opportunité de découvrir une des plus belles ambiances du continent !

→ Parce que le Club Bruges est un copycat

On a vu comment Bruges est capable de surprendre un favori, même si celui-ci n’est « que » l’Atalanta. Les vendeurs de chocolats ont certes terminé 24 es de la phase de ligue (et donc derniers qualifiés pour les barrages), mais ils ont réussi à venir à bout sans trembler de Bergamasques qui ont perdu pied depuis le début de l’année : 2-1 à l’aller, 3-1 au retour. Surtout, cette équipe sans complexe, en pleine confiance et qui joue sur le manque de crédibilité qu’on peut lui attribuer lors des matchs à enjeu a finalement les mêmes armes que Lille ! Alors dans cet énième remake de David contre Goliath, mieux vaut ne pas être Goliath. Sachez-le : c’est lorsqu’ils sont attendus en cadors que les Dogues se montrent le plus friables, en attestent les défaites en championnat contre Saint-Étienne en début de saison, Le Havre il y a deux semaines, ou encore l’élimination face à Dunkerque en Coupe de France.…

Par Benjamin Gaillardin-Claeys pour SOFOOT.com