Pourquoi le Kosovo peut se considérer comme champion du monde
La baguette de Sureau du foot.
Loin des attentes longues de quatre ans et des éliminations gracieuses se trouve un monde où n’importe quelle équipe peut être championne du monde. Ce monde s’appelle l’Unofficial Football World Championship. Sur le papier, c’est un calque des règles de la boxe, celui qui bat le champion en titre devient à son tour champion du monde et ainsi de suite. …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer