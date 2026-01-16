Pourquoi le foot pourrait bientôt se jouer à dix

L’idée de réduire à 10 le nombre de joueurs sur le terrain revient sur le devant de la scène. Une fausse solution technique à de vrais problèmes philosophiques ?

Luis Enrique, à l’occasion de sa conférence de presse avant PSG-Lille, a évoqué, parmi les évolutions possibles des règles, la possibilité de réduire le nombre de joueurs sur le terrain à dix. La proposition avait été formulée voici presque deux ans par Michel Platini. L’ancien numéro 10 des Bleus avait soumis sa réflexion au micro de RMC : « Peut-être qu’il faudrait enlever un joueur, jouer à 10. Le football, on l’a fait à 11 en 1900, mais en 1900 ils couraient moins qu’aujourd’hui, ils étaient moins costauds, ils allaient moins vite. »

À l’époque, le coach parisien s’était déjà montré plutôt sensible à cette petite révolution : « Je suis ouvert aux situations qui peuvent améliorer le foot. Si peu de joueurs sur un si grand terrain, ça peut être intéressant. Aux JO, j’ai découvert le rugby à 7 et le basket 3×3. Je ne peux pas me prononcer à ce sujet mais je suis ouvert à toutes choses qui peuvent améliorer notre sport. » Profitons-en pour lui rappeler que le foot ne se pratique pas seulement à 11 et que cette activité ludique a connu de nombreuses déclinaisons depuis son invention moderne en 1863 : futsal à 5, foot à 7 autoarbitré en FSGT (depuis 1968), foot mixte, sans oublier les tournois de sixte lors des vacances de Pâques. Et bien sûr, la récente abomination commerciale de la Kings League.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com