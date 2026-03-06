 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi le foot allemand accepte aussi facilement la domination du Bayern Munich
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 23:49

Pourquoi le foot allemand accepte aussi facilement la domination du Bayern Munich

Pourquoi le foot allemand accepte aussi facilement la domination du Bayern Munich

Comme chaque année ou presque, le Bayern Munich se prépare à fêter un titre de champion d’Allemagne qui ne lui a échappé qu’une fois lors des 13 dernières saisons. Avec 14 points d’avance sur Dortmund, encore battu le week-end dernier, le Rekordmeister sait qu’il porte bien son nom. Pourtant, les plaintes ne sont pas nombreuses en Bundesliga face à cette hégémonie qui rendrait jaloux le PSG. Comment expliquer ce fatalisme allemand ?

En Allemagne, le Bayern Munich évolue dans une catégorie à part. Sportivement, évidemment, avec 12 titres de champion lors des 13 dernières saisons de Bundesliga (et bientôt 13 sur 14), le Bayer Leverkusen 2024 se présentant comme la seule exception confirmant la règle imposée par le Rekordmeister . Sur le plan économique, aussi. Les chiffres de l’analyse publiée en janvier 2026 par la Deloitte Football Money League, le classement des clubs de foot selon leurs revenus, montrent à quel point le Bayern possède une grande avance sur ses concurrents nationaux.

Lors de l’exercice 2024-2025, sans tenir compte des revenus liés aux transferts, l’ogre bavarois a enregistré un chiffre d’affaires de 860,6 millions d’euros, arrivant ainsi 3 e au classement mondial. Soit plus que le Borussia Dortmund et Stuttgart réunis (531,3 millions pour le premier, 296,3 millions pour le second), qui sont actuellement dans le top 4 de la Bundesliga. Oke Göttlich, président du club de Sankt Pauli et vice-président de la Fédération allemande de foot (DFL), pose une évidence : « Avec la commercialisation croissante du football, la compétition sportive est de plus en plus remplacée par une compétition économique. En conséquence, le succès commercial d’un club détermine de plus en plus sa performance sportive, ce qui permet de maximiser la probabilité de succès sur le terrain. » Comme si les autres clubs allemands, par fatalisme, ne pouvaient plus faire autrement qu’accepter la domination quasi totale du Bayern.…

Tous propos recueillis par JE, sauf mentions

Par Jonas Emrich pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG a-t-il perdu la recette ?
    Le PSG a-t-il perdu la recette ?
    information fournie par So Foot 07.03.2026 01:28 

    À nouveau battu en championnat, et pour la première fois sur sa pelouse, le Paris Saint-Germain inquiète à quelques jours d'affronter Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions. Jusqu'à quel point ? « Mojo t’en va pas. Mojo t’en va pas ». Dans son titre ... Lire la suite

  • Liverpool rejoint les quarts de FA Cup
    Liverpool rejoint les quarts de FA Cup
    information fournie par So Foot 07.03.2026 00:10 

    La vengeance est un plat qui se bouffe chaud. Douché par les Wolves en Premier League il y a trois jours, Liverpool a battu ce même adversaire pour rejoindre les quarts de finale de FA Cup (3-1) . Le bon dernier de Premier League n’a pas existé en deuxième mi-temps ... Lire la suite

  • Le Real s'impose au bout du temps additionnel face au Celta et se relance dans la course au titre
    Le Real s'impose au bout du temps additionnel face au Celta et se relance dans la course au titre
    information fournie par So Foot 06.03.2026 23:45 

    Celta de Vigo 1-2 Real Madrid Buts : Iglesias (25 e ) pour les Celestes // Tchouaméni (11 e ), Valverde (90 e +4) pour les Merengues Alors peut être. Le Real Madrid devait retrouver le goût de la victoire en Liga pour relancer la course au titre après deux défaites ... Lire la suite

  • Nuno Mendes : «Il faut s'améliorer»
    Nuno Mendes : «Il faut s'améliorer»
    information fournie par So Foot 06.03.2026 23:44 

    Métro Nuno Dodo ? Battu pour la deuxième fois de la saison en Championnat par Monaco (1-3), le PSG pourrait voir Lens revenir à un petit point au classement de la Ligue 1. Une contre-performance que n’a pas apprécié Nuno Mendes, au micro de Ligue 1+ : « Ils ont ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank