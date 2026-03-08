Pourquoi le but de Mousa Al-Tamari a été refusé lors de Nice-Rennes

La seule bonne nouvelle de l’après-midi pour Nice. Hors du coup pendant plus d’une demi-heure, les Niçois ont eu un petit coup de pouce du destin face à Rennes . Peu après la demi-heure de jeu, et alors que le score est déjà de 0-2 en faveur des Bretons, Melvin Bard fauche Mousa Al-Tamari dans la surface. Le penalty d’Esteban Lepaul est arrêté par Yehvann Diouf… avant d’être poussé au fond par le Jordanien .

Du jamais vu à Nice ! But rennais annulé pour une raison improbable ❌#OGCNSRFC pic.twitter.com/CqRIwaIKMh…

TB pour SOFOOT.com