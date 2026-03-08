 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi le but de Mousa Al-Tamari a été refusé lors de Nice-Rennes
information fournie par So Foot 08/03/2026 à 19:52

Pourquoi le but de Mousa Al-Tamari a été refusé lors de Nice-Rennes

Pourquoi le but de Mousa Al-Tamari a été refusé lors de Nice-Rennes

La seule bonne nouvelle de l’après-midi pour Nice. Hors du coup pendant plus d’une demi-heure, les Niçois ont eu un petit coup de pouce du destin face à Rennes . Peu après la demi-heure de jeu, et alors que le score est déjà de 0-2 en faveur des Bretons, Melvin Bard fauche Mousa Al-Tamari dans la surface. Le penalty d’Esteban Lepaul est arrêté par Yehvann Diouf… avant d’être poussé au fond par le Jordanien .

Du jamais vu à Nice ! But rennais annulé pour une raison improbable ❌#OGCNSRFC pic.twitter.com/CqRIwaIKMh…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Française Cécile Hernandez sur le podium après son titre paralympique en snowboard cross, le 8 mars 2029 à Cortina d'Ampezzo (Italie) ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Jeux paralympiques: Cécile Hernandez, l'or du plaisir partagé
    information fournie par AFP 08.03.2026 20:36 

    En larmes au moment d'enlacer sa fille, venue célébrer son deuxième titre paralympique d'affilée en snowboard cross, la Française Cécile Hernandez a vécu dimanche un rêve double à Cortina. Regard tourné en permanence vers l'adolescente de 18 ans, la snowboardeuse ... Lire la suite

  • Une bagarre au couteau éclate lors d'un match entre Toulon et Avignon
    Une bagarre au couteau éclate lors d'un match entre Toulon et Avignon
    information fournie par So Foot 08.03.2026 20:23 

    Le monde est fou. La rencontre entre le Racing Football Club de Toulon et le FC Avignon a été le théâtre d’une agression au couteau de la part d’un supporter toulonnais à l’encontre d’un joueur avignonnais , comme le rapport Var Matin . Le joueur gravement blessé ... Lire la suite

  • Un ancien entraîneur de Ligue 1 débarque à l'Ajax
    Un ancien entraîneur de Ligue 1 débarque à l'Ajax
    information fournie par So Foot 08.03.2026 20:15 

    La solution à tous les problèmes ? Battue par Groningen ce samedi et en pleine crise, l’Ajax a démis Fred Grim de ses fonctions d’entraîneur principal. Nommé début novembre pour remplacer John Heitinga, ce dernier reprend son rôle au sein de l’académie du club. ... Lire la suite

  • Pierre Sage ne pense pas au titre
    Pierre Sage ne pense pas au titre
    information fournie par So Foot 08.03.2026 19:26 

    On a le droit de ne pas le croire. Très tranquille vainqueur de Metz (3-0), Lens est revenu à un petit point du PSG et relance l’espoir d’une coirse au titre particulièrement serrée en cette fin de saison. Alors que les deux prétendants s’affronteront à Bollaert ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank